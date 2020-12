L’Agriturismo Bergi trionfa alla VII edizione di “Nuovi fattori di successo”

E’ tuttora in corso oggi, venerdì 18 dicembre, la cerimonia di premiazione della VII edizione di “Nuovi fattori di successo“, il concorso bandito per il terzo anno da Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

A classificarsi prima assoluta tra le 12 aziende italiane selezionate dalla commissione esaminatrice come esempio di “eccellenza” è l’Agriturismo Bergi, che ha letteralmente sbaragliato tutti e ottenuto il punteggio più alto di sempre.

Il concorso, che vede come protagonisti i giovani agricoltori, è finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle buone pratiche finanziate dall’Unione Europea nello sviluppo rurale.

Ci congratuliamo, ancora una volta, con la famiglia Di Garbo per l’ennesima “coccarda” da aggiungere ad una collezione che si fa sempre più ampia.