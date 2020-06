L’Amministrazione Comunale esprime vicinanza alla famiglia Barreca e solidarietà al consigliere Puccia

L’Amministrazione Comunale, venuta a conoscenza della vicenda che ha coinvolto il consigliere Puccia, esprime auspicio affinché la magistratura, nel più breve tempo possibile, possa far chiarezza su questa vicenda.

Come Amministrazione Comunale esprimiamo la nostra solidarietà umana e lui e alla sua famiglia.

L’Amministrazione esprime inoltre le più sentite condoglianze alla famiglia Barreca per la scomparsa del Prof. Egidio che è stato, per diversi anni, amministratore di questa comunità.

E’ giusto ricordare l’impegno profuso del professore per lo sviluppo sociale ed economico della nostra Castelbuono.