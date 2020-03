L’Amministrazione comunale istituisce una “Mensa Sociale” per le famiglie bisognose

L’Amministrazione Comunale in questo periodo emergenziale di epidemia da COVID 19 ha già avviato diverse iniziative tramite i Servizi Sociali, così come troverete scritto nell’avviso allegato, ed oggi più che mai è consapevole che ancora tanto si dovrà fare.

All’interno del progetto “La Solidarietà si diffonde più velocemente”, che stiamo già portando avanti anche grazie alle collaborazioni volontarie delle Assocazioni che hanno aderito, in primis: Volontariato Ypsigro A.V.Y. e Gleen Gloud già operative e, a breve in base all’incremento delle istanze, anche la Nuova Polisportiva e la cooperativa l’Araba Fenice oltre che diversi cittadini, in questo momento emergenziale ed urgente, abbiamo pensato di istituire anche la MENSA SOCIALE. Per quest’altra iniziativa abbiamo coinvolto l’Associazione Ristoratori Castelbuonesi, i quali a turno dalla prossima settimana andranno a cucinare nella mensa di S. Lucia con il nostro personale per le famiglie bisognose.

Ringrazio quindi chi già oggi ha fatto pervenire la propria disponibilità: Natale Allegra, Vincenzo Allegra, Salvatore Baggesi, Giuseppe Carollo, Sandro Cicero e Vincenzo Raimondo.Un ringraziamento lo faccio ai Parroci della nostra Comunità, anche loro pilastri portanti di molte famiglie, soprattutto nelle persone di Padre Francesco Casamento e Padre Lorenzo Marzullo, che collaboreranno anche per l’individuazione delle famiglie a cui dare priorità.Un doveroso ringraziamento va dato inoltre ai commercianti e produttori beni alimentari che certamente non faranno mancare il loro contributo con le loro donazioni di detti beni.Un grazie particolare al nostro Dirigente Dr Vincenzo Schillaci, sempre presente, operativo e disponibile, cabina di regia di tutte le nostre iniziative.Ed infine permettetemi un grazie a tutti voi cittadini e tutta la Comunità, sempre solidale di Castelbuono, che oggi più che mai credo lo dimostrerà e alle quale continuo a dire “rimanete a casa”.

L’Assessore alle politiche sociali Anna Lisa Cusimano