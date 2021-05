L’Amministrazione Comunale si congratula con Fabio Capuana per la nomina in A.S.C. – Attività Sportive Confederate

Apprendiamo con grande soddisfazione che il Sig. Capuana Fabio, che negli anni passati è stato impegnato anche nell’attività politico-amministrativa del nostro paese con il ruolo di Consigliere e Vice Presidente del Consiglio Comunale, è stato nominato Responsabile Nazionale del Settore Calcio-Settore Giovanile della A.S.C.- Attività Sportive Confederate.

L’Amministrazione si congratula per questo incarico, auspicando che possa servire alle Associazioni sportive che operano a Castelbuono e nel comprensorio per avere un punto di riferimento e far avvicinare sempre di più i giovani al mondo dello sport.