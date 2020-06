Nell’apprendere la notizia del rinnovo del Gruppo Dirigente del Partito Democratico di Castelbuono che vede alla guida il Dott.Vincenzo Capuana Segretario del Circolo, l’Amministrazione Comunale si congratula con il nuovo direttivo, auspicando un fattivo confronto per affrontare insieme le dinamiche inerenti la gestione politica-amministrativa della comunità di Castelbuono in una logica che vede al centro, gli interessi collettivi e non quelli di parte o personali.