L’Amministrazione inaugura il veicolo che trasporterà le persone con difficoltà motorie

Siamo lieti di informare la cittadinanza che il progetto di Mobilità Garantita promosso dal Comune di Castelbuono in collaborazione con P.M.G. Italia Spa si è concluso positivamente grazie alla sensibilità e disponibilità di molti sponsor castelbuonesi e non.

E’ pertanto con piacere che comunichiamo che la cerimonia di consegna del veicolo avverrà domani venerdì 9 Ottobre alle ore 11,30 in Piazza Margherita.

La benedizione del mezzo sarà effettuata da padre Francesco Casamento e successivamente il taglio del nastro, a seguire in aula consiliare consegneremo gli attestati di ringraziamento agli sponsor, purtroppo a causa di questa pandemia l’evento al chiuso non potrà essere aperto a tutti.

L’autoveicolo attrezzato è di fondamentale importanza per il nostro paese perché permetterà di proseguire i servizi di accompagnamento a favore delle persone con difficoltà motorie ed anche altri servizi dedicati agli utenti seguiti dai servizi sociali.

Ringraziamo vivamente quanti di voi hanno condiviso con noi le finalità del progetto ed hanno valutato l’opportunità di aderire.

Grazie Castelbuono!

L’Assessore

F.to Anna Lisa Cusimano