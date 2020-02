Per ragioni precauzionali, nel rispetto della particolare situazione emotiva generale e di evidente opportunità, Spazioscena Associazione Culturale e l’Accademia dei Curiosi ritengono opportuno sospendere i rispettivi incontri “Radici in tasca” previsto per SABATO 29 FEBBRAIO 2020 e “Amata Sophia” previsto per DOMENICA 1 MARZO.

Entrambe le associazioni esprimono l’augurio di poter riprendere serenamente la programmazione quanto prima.

Grazie a tutti