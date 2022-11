L’associazione Pittamu organizza un laboratorio di natale per aiutare la piccola Aurora

L’associazione artistica e culturale Pittamu di Castelbuono, nell’ambito delle attività benefiche previste nel programma annuale 2022, organizza il LABORATORIO DI NATALE per bambini da 3 anni in su.



Tutti i bambini che parteciperanno ai laboratori di sabato 17 dicembre, durante il quale realizzeranno con le proprie mani un ciondolo da appendere sull’albero di Natale, riceveranno un ticket per partecipare al Gran Spettacolo di Natale di domenica 18 dicembre, a cura di Mago Magnum, e un buono di 30 minuti da utilizzare sui gonfiabili della sala Magnum Show in qualsiasi giorno della settimana.



La partecipazione al laboratorio prevede un’offerta minima di 5€. Tutto il ricavato sarà interamente devoluto in favore della piccola Aurora di Polizzi Generosa, nella speranza di poter presto raggiungere la cifra necessaria per ricevere le cure sperimentali di cui necessita per tornare a vivere normalmente la sua vita.

Per partecipare è necessaria la prenotazione a uno dei turni previsti e indicati sulla locandina allegata.

Info e prenotazioni ai numeri indicati o tramite le pagine Facebook e Instagram ufficiali dell’associazione Pittamu.