L’Associazione Sant’Anna Onlus cerca volontari. Tesseramento 2020 aperto

L’Associazione Sant’Anna Onlus si propone di aiutare chi è in un momento di difficoltà attuando diversi progetti nei vari campi del sociale in cui può esserci necessità. In questi anni di attività siamo riusciti, grazie all’attività dei soci e quanti hanno collaborato con noi, a farci presenti sia nella nostra Castelbuono che fuori riuscendo a raggiungere un ingente numero di persone.

Seguendo gli ideali di volontariato e accoglienza, l’associazione ha sempre bisogno di volontari che, con idee e presenza attiva, possano supportare le iniziative benefiche. Ciò che si chiede sono quei ritagli di tempo che, investiti per gli altri e messi insieme, possono diventare grandi risorse. E’ un impegno, ma a misura d’uomo. Abbiamo bisogno di ognuno, di te! Che tu sia giovane o adulto hai sicuramente tanto da offrire e da proporre e puoi consentirci di crescere condividendo con noi il tuo tempo e la tua personalità. In particolare i giovani possono consentirci di guardare alla nostra realtà con altri occhi ed essere vulcani di innovazioni. Il tesseramento 2020 si è appena aperto, contattaci per avere informazioni e, se lo riterrai opportuno, per iscriverti. Ti aspettiamo!

CONTATTI:

pagina Facebook: Sant’Anna Onlus Castelbuono

Mail: santannaonlus@libero.it