L’associazione “Social Green Hub” porta a Castelbuono un “Amazon Locker”

È stato installato all’interno del supermercato Todis di via Santa Lucia n. 44 a Castelbuono l’Amazon Locker, l’armadietto elettronico che funge da punto di ritiro self-service degli acquisti effettuati su Amazon e di consegna dei resi. In Italia esistono circa 3.000 armadietti (la maggior parte al Nord) e quello di Castelbuono è l’unico nel raggio di 50 km. Un servizio comodo ed importante a disposizione dell’intera collettività negli orari di apertura del supermercato Todis. L’installazione dell’Amazon Locker è frutto della sensibilità di Todis – Supermercato di Giaconia verso l’innovazione, l’ambiente e l’offerta di servizi verso i suoi Clienti. Per attivare il servizio ha avuto un ruolo importante la sinergia con l’Associazione No Profit Social Green Hub, che è stata promotrice ed aiutato l’azienda nella fase preliminare del dialogo con Amazon ed in quella di avvio delle procedure contrattuali per l’installazione.

Si tratta di uno strumento che aspira a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, inevitabilmente generate dai furgoni che, in giro per il paese, effettuano numerose consegne quotidiane. Mira, altresì, ad agevolare le famiglie e i lavoratori che non riescano a garantire la loro presenza a casa e che non abbiano la possibilità di inserire indirizzi alternativi per gli acquisti effettuati su Amazon.

La procedura di utilizzo è semplice e veloce: durante il processo d’acquisto l’utente potrà scegliere il Locker come indirizzo di spedizione. Una volta che l’ordine verrà consegnato presso il Locker selezionato, l’acquirente riceverà un’e-mail di notifica con le istruzioni e con un codice univoco da utilizzare per il ritiro. Recandosi presso l’armadietto, durante gli orari di apertura del supermercato Todis, l’utente potrà prelevare il pacco digitando o scansionando il codice ricevuto via email. Tutti i pacchi recapitati presso il Locker dovranno essere ritirati entro 3 giorni, decorsi i quali il pacco verrà recuperato da Amazon ed al cliente sarà concesso un rimborso totale in automatico. Ogni ulteriore informazione sul funzionamento dell’Amazon Locker è disponibile sul sito di Amazon a questo link: https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GXCWH4CXLKJD8Z52.