Dopo gli incontri organizzativi tenutisi nel corso del 2019, parte “L’asta del 1920. Progetto partecipativo per la comunità di Castelbuono”. Tra le varie attività in programma, anche la raccolta di oggetti donati o dati in prestito al Museo Civico, che andranno a comporre “La Stanza delle Meraviglie”, che sarà inaugurata il 4 Aprile e rimarrà aperta fino alla fine del 2020.

