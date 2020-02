Il Comune di Isnello ricerca personale. Tre posti di lavoro a tempo indeterminato

Il Comune di Isnello ha indetto:

– un AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSO PUBBLICATE A PARTIRE DALL’ANNO 2012 da Enti del medesimo comparto Funzioni Locali e

– una PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001:

entrambi per la copertura di n.3 posti a tempo pieno ed indeterminato: due di ctg “C” (profili professionali di: “istruttore tecnico-geometra” e “istruttore di vigilanza”) e uno di ctg “B1” e profilo professionale di “esecutore tecnico specializzato” (operaio specializzato).

Il termine per la presentazione delle domande è il 2 marzo 2020, alle ore 12.00.