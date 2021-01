Le 3 donne castelbuonesi tra le “15 del comprensorio” da ricordare nel 2020, secondo Esperonews

Una bella tradizione di Esperonews, ogni fine anno, è quella di «segnalare 15 donne del Comprensorio Termini Cefalù, Madonie che, secondo il giornale on line, si sono distinte per la loro attività e l’impegno di ogni giorno e pertanto possono essere in qualche modo rappresentative, in positivo, del 2020 appena trascorso.»

Un’iniziativa davvero encomiabile, che valorizza il merito e l’impegno al femminile, soffermandosi a descrivere e presentare ai lettori per ognuna delle 15 donne le ragioni dietro la scelta.

Anticipandovi soltanto che si tratta di Annamaria Cangelosi, Silvia Scerrino e Stefania Sperandeo – e che ci sentiamo di condividere in pieno le valutazioni del sito – vi invitiamo a leggere direttamente su Esperonews le motivazioni delle nostre e a scoprire anche gli altri profili.