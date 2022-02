Le precisazioni del Centro Polis sulla gestione dell’eremo di Liccia

È bene precisare e chiarire che:

Il Centro Polis Castelbuono con delibera dell’Amministrazione Comunale n° 13 del 9 febbraio ha avuto in affidamento l’Eremo di Santa Maria di Liccia. Il complesso immobiliare di proprietà dell’Ente Parco delle Madonie, risalente al XVI secolo, dopo interventi di ristrutturazione e riqualificazione è stato dato in gestione al Comune di Castelbuono; questi, con la citata delibera, lo ha affidato all’Istituzione Comunale Centro Polis che ha tra i suoi compiti anche quello della “gestione, fruizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” .

Per l’utilizzo dell’Eremo, la Giunta Municipale, intendendo perseguire la finalità di favorire la fruizione del bene comune, ne ha deliberato le linee guida, regolamentandone e disciplinandone le potenzialità.

In particolare, i posti letto e le camere presenti in loco, costituiranno la FORESTERIA, con un utilizzo ESCLUSIVO degli ospiti del Comune, dall’Ente Parco, e delle Istituzioni pubbliche. I costi relativi ricadranno sull’Ente che li utilizzerà, escludendo qualsiasi altro uso come struttura ricettiva.

Gli eventi enogastronomici possibili e prenotabili (feste in genere, compleanni, lauree, battesimi, ecc…) saranno organizzati tramite accordo dei richiedenti i locali e con catering a supporto, senza alcuna gestione che porti a concorrenza e/o sostituzione delle strutture locali abilitate allo scopo.

È nostro dovere avvisare che a giorni verrà diramato l’avviso di bando per l’affidamento della gestione del bar all’interno dell’Eremo di Liccia.

È nostro piacere condividere con la comunità la riapertura di locali dell’Eremo dal fascino indiscutibile, e che potranno essere a servizio di tutti.

Si coglie l’occasione per comunicare a tutte le Associazioni la nostra disponibilità a sostenere percorsi culturali, eventi artistici, naturalistici, visite guidate, collaborazioni con Enti e con quanti vogliano proporre attività peculiari, offrendo il loro contributo per la migliore gestione di questo luogo.

Centro Polis Castelbuono