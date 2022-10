L’impegno del comune di Castelbuono per l’attivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Il Comune di Castelbuono, con D.D.G. n.1260 del 30.09.2022 dell’Assessorato Regionale dell’Energia, è stato ammesso al finanziamento per promuovere la sostenibilità energetico-ambientale attraverso la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).



Le Comunità energetiche rappresentano nuovi modelli di autoconsumo collettivo attraverso cui l’ente pubblico, imprese, cittadini privati condividono energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.



Questo rappresenta un passo avanti nella transizione ecologica, e siamo certi che la Regione Siciliana accompagnerà gli enti locali nelle diverse fasi progettuali.



In questa prospettiva, il Comune di Castelbuono ha intrapreso nel corso degli ultimi anni prima con l’adesione, elaborazione ed attuazione del Patto dei Sindaci e più recentemente con il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima, programmi tesi a sensibilizzare e guidare la comunità locale verso pratiche rispettose dell’ambiente.



Già da tempo questa Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso condiviso volto a verificare il concreto interesse ad istituire una o più Comunità Energetiche nel nostro territorio, e nelle prossime settimane il Consiglio comunale sarà chiamato a condividere ed approvare la proposta di costituzione della/e Comunità Energetica Rinnovabile e solidale.





L’Assessore ai Lavori Pubblici

Arch. Annamaria Mazzola