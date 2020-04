Lions club Cefalù: Francesco Di Majo è il nuovo presidente

Il dirigente scolastico Francesco Di Majo è il nuovo presidente del Lions Club Cefalù. E’ stato eletto all’unanimità e per acclamazione dall’Assemblea dei soci che si è riunita in videoconferenza rispettando i decreti ministeriali per il contenimento della pandemia causata dal Covid-19. Di Majo si insedierà con la cerimonia del passaggio della campana e succederà all’Ing. Paolo Solaro che resterà in carica fino al primo Luglio.

Affiancheranno il Presidente Di Majo: il Segretario Carmelo Iraci, il Tesoriere Cosimo Di Giorgio e il Cerimoniere Giuseppe Martorana. E con loro nel direttivo: il Past Presidente: Paolo Solaro, il 1° vice Presidente: Alberto D’Agostino, il 2° vice Presidente: Giuseppe Capuana, il Censore: Francesco Giallombardo. Consiglieri: Ciro Cardinale – Maria Rita Villa (fanno parte di diritto del Consiglio direttivo anche gli ultimi past presidenti).

Comitato soci: Antonio Iachetta (presidente) – Giovanna Cangelosi – Roberto Barranco. Revisori dei conti: Sonia Di Gaudio, Pasquale Novi, Giovanni Messina. Il prestigioso Lions Club Cefaludese, che lo scorso 24 aprile ha festeggiato i suoi 51 anni di attività, è tra i più anziani club Lions siciliani.

LIONS CLUB CEFALU’