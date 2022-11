“L’Italia nel petrolio”, in edicola il nuovo libro del giornalista castelbuonese Giuseppe Oddo a settant’anni dall’omicidio di Enrico Mattei

[fonte: Il Fatto Quotidiano]

È uscito pochi giorni fa per Feltrinelli “L’Italia nel petrolio”, scritto dal giornalista Giuseppe Oddo e dal ricercatore de la Sorbonne Nouvelle Riccardo Antoniani. Il libro è una attenta e preziosa ricostruzione del clima in cui matura l’omicidio del presidente dell’Eni Enrico Mattei avvenuto sessant’anni fa, il 27 ottobre del 1962 e delle vicende successive di cui è protagonista Eugenio Cefis. Sul piccolo aereo su cui viaggiano Mattei, il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista statunitense William McHale viene piazzata una carica esplosiva a effetto limitato durante la sosta nell’hangar dell’Aereonautica militare dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Quando, alle 18.57, il velivolo approccia la pista di Milano Linate il carrello viene aperto causando l’esplosione. Dal primo istante inizierà una intensa azione di depistaggi che durerà per decenni. Sulla vicenda si è scritto molto, sono state fatte inchieste giornalistiche che sono costate la vita ad alcuni dei protagonisti, come il giornalista de L’Ora di Palermo Mauro De Mauro. Molti i soggetti, in Italia e all’estero, che potevano avere un interesse a togliere di scena Mattei, imprenditore vulcanico ma scomodo che era riuscito a ritagliare per l’Italia, potenza economica in ascesa, un ruolo di primo piano nell’industria petrolifera globale.

Clicca sul link per leggere l’intervista a Giuseppe Oddo: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/29/enrico-mattei-60-anni-dopo-lomicidio-ancora-tante-zone-dombra-nel-libro-di-oddo-e-antoniani-le-ipotesi-su-mandanti-e-complicita/6850560/