Lo Studio Fasano ancora una volta nella selezione di eccellenza del Sole 24 ore

Per il terzo anno consecutivo lo Studio Fasano appare tra gli studi legali di eccellenza in materia di diritto del lavoro a livello nazionale, del sud Italia e isole, nell’indagine di Statista per il Sole 24 ore.

368 gli studi legali dell’anno 2021 e oltre 800 riconoscimenti per le 15 aree di specializzazione o per le sedi sul territorio, grazie all’indagine condotta esclusivamente attraverso segnalazioni di clienti e colleghi. Oltre 40mila quelle ricevute quest’anno, da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti – degli studi legali attivi a livello nazionale in 15 settori di competenza e in cinque macro aree.

Tutti gli studi segnalati appaiono, oltre che sull’edizione cartacea di ieri (17 maggio), anche sul sito del Sole 24 ore.

Complimenti, ancora una volta, allo studio Fasano e al vincente team tutto al femminile!