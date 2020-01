Lo Studio Gea, sito in Via Santa Lucia 44, promuove un laboratorio creativo musicale dal titolo “GiocaRE FA LA musica”. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni e si svolgerà in 6 diversi incontri, tutti i venerdì a partire dal 17 Gennaio 2020.

Maggiori info e contatti nella locandina sottostante.