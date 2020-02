[riceviamo e pubblichiamo] Siamo pronti con il primo grande spettacolo di Magnum. Giorno 24 febbraio ore 15:30 cine teatro Astra “Carnevale dei bambini 2020” in collaborazione con la scuola di danza Arte in movimento. Evento organizzato dalla Salti Matti animazione. Un evento unico nel suo genere da non perdere assolutamente parola di Magnum.

I posti per il carnevale dei bambini si possono prenotare martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso Casa Speciale (Piazza Margherita).