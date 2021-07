Lunedì 26 luglio il Giro podistico Internazionale di Castelbuono torna a scrivere la sua storia

Il Giro podistico Internazionale di Castelbuono si appresta a celebrare la sua 95esima edizione. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, causa l’emergenza sanitaria, “A Cursa” rialza la testa e con un eccellente cast promette emozioni e spettacolo. Sfida rinnovata tra atleti del vecchio continente e atleti africani. Diretta su Rai Sport a partire dalle 18.50

Tutto pronto per la 95esima edizione del Giro podistico Internazionale di Castelbuono, in programma lunedì 26 luglio. Lo start, come da tradizione alle ore 19, poi sarà di nuovo emozioni e spettacolo, quello che è mancato lo scorso anno quando il Giro è stato dapprima rinviato e poi definitivamente annullato a causa della pandemia. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, è inserita nel Road Race Label 2021 del calendario della World Athletic e nel 2020 si è vista assegnare la Heritage Plaque (come gara storica e di rilevanza internazionale), consegnata materialmente tre settimane fa. L’edizione numero 95 si preannuncia come l’ennesima sfida tra atleti europei e atleti africani, un dominio quello di questi ultimi che dura dal 2007, ultima vittoria di un atleta del vecchio continente a Castelbuono, lo spagnolo Martinez. E poi c’è l’Italia, tanta Italia quest’anno, malgrado le Olimpiadi, malgrado il Covid. E allora i più nostalgici corrono indietro di 32 anni quando Salvatore Bettiol mise la firma sul Giro, ultima fino ad oggi di un italiano. Favorito d’obbligo è il keniano Eric Kiptanui, lo dice il crono, con un marchio di garanzia che si chiama Renato Canova (il suo allenatore). Ancora Kenia con il giovanissimo Lomuket imprevedibile tanto da battere appena qualche mese fa sua maestà Barega (presente a Tokyo) in un 5000 stellare. Africa presente anche con un altro keniano di seconda fascia, Moses Lekuraa, il giovane etiope Malesse Birhan e con l’atleta del Burundi Olivier Irabaruta. Tanta Italia dicevamo, Aouani, Neka Crippa (attenti a questi due), La Rosa, Ouhda, Selvarolo, D’Onofrio, Giacobazzi, Quazzola, Salami, tra gli altri. Un Giro che quest’anno si apre a 360° all’Europa con lo svedese Nilsson, l’olandese De Backer (forfait invece dell’ultima ora per Maas e Koreman), lo spagnolo Alejandro Jimenèz e il belga Keppens.

Tutti ingredienti per riprendere a scrivere la storia di una manifestazione che è anche devozione alla patrona Sant’Anna con la quale “divide” la tradizionale data, sfida ma anche integrazione perché alla fine il vincitore non avrà colore o nazione ma sarà portato in trionfo come colui che ha vinto “A Cursa”, come colui che da quel momento sarà chiamato leggenda.



Scopriamo tutto il 95esimo Giro podistico Internazionale di Castelbuono:

Manifestazione “sicura” nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sicurezza è infatti la parola d’ordine per atleti e addetti ai lavori. La manifestazione, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid attualmente in vigore. Distanziamento, igienizzazione delle mani, mascherine da indossare prima e dopo l’evento agonistico, ristori sigillati, ceste per depositare mascherine, fazzoletti ed altro materiale di scarto. Per quanto riguarda la presenza di pubblico, lungo il percorso sarà consentita la presenza di un massimo di 2000 persone. Le stesse dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno un metro. La zona arrivo sarà liberata man mano che arriveranno gli atleti; snelle, in modalità “flower cerimony” le premiazioni.

In gara il settore promozionale, con Cadetti e Cadette, per il 2° Trofeo della Province. Trentanove atleti in rappresentanza di otto delle nove province siciliane. Sono i numeri, in estrema sintesi, dei partecipanti al secondo Trofeo delle Province, antipasto in chiave giovanile del 95° Giro podistico Internazionale di Castelbuono, in programma lunedì 26 luglio. Il “Trofeo delle Province” vedrà protagonisti i giovani del settore promozionale (Cadetti/e) sfidarsi in un vero e proprio torneo a squadre. OTTO team (Palermo, Catania, Messina, Trapani, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Ragusa) contraddistinti ognuno da una maglia di colore diverso. Due i giri dello storico percorso per un totale di 2.268 metri. Due le batterie, altrettanti gli orari: cadette ore 17.30, cadetti ore 17.45. Ritrovo dei partecipanti alle ore 16 in piazza Margherita.

Il Consiglio regionale della Fidal Sicilia si riunisce a Castelbuono: Si terrà nel primo pomeriggio a Castelbuono, a poche ore dallo start della gara, il consiglio regionale del comitato regionale della Fidal Sicilia. Un modo, come già annunciato dal presidente della federazione isolana, Salvatore Gebbia, per sottolineare ed evidenziare l’opera sul campo della società castelbuonese, attenta all’attività di base a quella sociale e vicina al territorio.

Siciliani in gara: numeri ridotti anche per quel che riguarda gli atleti siciliani al via. Alessio Terrasi altofontino doc, tesserato per il Parco Alpi Apuane, è allenato da Tommaso Ticali. Campione italiano assoluto di maratona nel 2018, vice campione sempre nella stessa distanza, lo scorso anno. Personale in maratona di 2h17’41. Vincenzo Agnello originario di Misilmeri è tesserato per il Parco Alpi Apuane, anch’egli è allenato da Tommaso Ticali: 1h04’12 in maratonina, 14’26 nel settembre scorso in pista a Palermo nei 5000. Antonino Lollo originario di San Salvatore di Fitalia nel messinese, vive e lavora a Bergamo dove è tesserato per la OrioCenter. Nel 2017 ha vinto la Maratona di Pisa, ha un pb in maratona di 2h24’18. Tutti e tre nel 2019 erano presenti a Castelbuono. Zouhir Sahran barcellonese di venti anni, in forza alla Milone Siracusa, è campione regionale nei 10000 in pista. Agli italiani assoluti di Rovereto è giunto nono nei 3000 siepi (9’11”42). Rosario Bonomo, atleta “indigeno” tesserato per la società del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese.

Piazza Castello ospita la serata di “gala” del Giro. Il primo passo ufficiale della 95esima edizione del Giro podistico internazionale di Castelbuono sarà domani, domenica 25 luglio, quando, a partire dalle ore 21, le luci di piazza Castello si accenderanno sul palco allestito per la presentazione della kermesse. Un cambio di location (finora la serata dedicata alla presentazione del “Giro” si era svolta in piazza Margherita) dettato dall’emergenza sanitaria e dall’esigenza di un maggiore controllo degli afflussi. All’ombra del Castello dei Ventimiglia il Giro presenterà i suoi protagonisti, il tutto condito da un sobrio incontro, moderato dallo speaker storico del “Giro” Paolo Mutton e aperto dai padroni di casa, il sindaco Mario Cicero e l’assessore allo sport Dario Guarcello. Sul palco, oltre agli organizzatori, che presenteranno le iniziative sportive e sociali del sodalizio castelbuonese, saliranno Giacomo Leone, vincitore della Maratona di New York nel 1996 e attuale presidente della Fidal Puglia, e Anna Chiara Spigarolo, giornalista che cura l’ufficio stampa, la comunicazione e gli eventi per conto della Federazione italiana di atletica leggera. Collegamenti in esterna sono previsti con Franco Fava e Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia di stampa Italpress. In chiusura la presentazione del manifesto, nato da un dipinto del Maestro d’arte Pina D’Agostino e soprattutto la presentazione degli atleti che il giorno dopo daranno vita alla 95esima edizione del “Giro”.

Il Giro da seguire…in TV e on line. La RAI trasmetterà il 95° “Giro podistico Internazionale di Castelbuono in diretta su RAISPORT con collegamento a partire dalle 18.50, telecronista sarà Marco Tripisciano. Giro tutto da seguire anche grazie alla pagina ufficiale FB del Giro https://www.facebook.com/GiroDiCastelbuono (collegamento in questo caso a partire dalle ore 17).

Spettacolo puro con la “maratonina dei 10 giri”. Già riproposta nelle ultime tre edizioni, anche quest’anno gli atleti, transiteranno sempre da piazza Margherita, ma non faranno la curva stretta per immettersi su via Mario Levante, bensì gireranno attorno alla fontana per poi intraprendere la “terribile” salita, vera selezione naturale della gara. Dieci giri, ognuno di 1134 metri per un totale di 11,340 km. Start alle ore 19, poi sarà spettacolo.



