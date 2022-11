“L’Universo rivoluzionario”. Venerdì 25 novembre al Museo Minà Palumbo, convegno e osservazione astronomica con il Gal Hassin

Il prossimo venerdì 25 novembre presso la sala conferenze “Michele Morici”, a partire dalle ore 17 e 30, la Fondazione GAL Hassin di Isnello ed il Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono organizzano una serata dedicata all’approfondimento e all’osservazione astronomica. Si comincerà con il convegno dal titolo “L‘Universo rivoluzionario” tenuto da Sabrina Masiero, astrofisica e responsabile della Didattica e Divulgazione del Gal Hassin, per poi proseguire con l’osservazione astronomica condotta dagli astronomi Luciana Ziino e Alessandro Nastasi che manovreranno in remoto il Galhassin Robotic Telescope, proiettando in diretta le immagini dell’esplorazione. Una grande occasione per avere a Castelbuono un assaggio dell’affascinante proposta scientifica del Parco astronomico di Isnello.