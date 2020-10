Mad for Science. Invito alla challenge finale del 14 ottobre in diretta streaming

Il prossimo 14 ottobre 2020 a Torino, presso la sede dell’Auditorium Antonio Vivaldi, in Piazza Carlo Alberto, 5A si svolgerà la Challenge finale della quarta edizione del concorso Mad for Science, l’iniziativa promossa da DiaSorin per incentivare l’interesse per la ricerca scientifica negli studenti dei licei scientifici italiani.

Quest’anno, causa Covid e conseguenti misure di distanziamento, la finale si svolgerà come una diretta televisiva, in collegamento con gli 8 licei scientifici finalisti di Aversa (CE), Bergamo, Castelbuono (PA), Este (PD), Genova, Pisa, Trento e Urbino e con la Giuria, quest’anno composta da Francesca Pasinelli, Direttore generale Telethon e Presidente di Giuria della finale, Mario Calabresi, Giornalista e scrittore italiano, Barbara Gallavotti, Biologa, scrittrice, giornalista scientifica, Consigliere per il coordinamento scientifico del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia L. da Vinci di Milano, Ferruccio Resta, Ingegnere e Accademico, Rettore del Politecnico di Milano, Andrea Salonia, Professore Ordinario di Urologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano e scrittore e Gianmario Verona, Economista e accademico italiano, Rettore dell’Università Bocconi.

Tutti i colleghi della stampa potranno seguire la diretta della Challenge in streaming collegandosi alla pagina Facebook https://www.facebook.com/madforsciencebydiasorin/.

La proclamazione dei vincitori e il termine dell’incontro sono previsti per le 13:00.

Inoltre, poco prima della proclamazione dei vincitori, sarà effettuato un importante annuncio relativo al futuro del Concorso.