Madonie in BIT. Isnello alla BIT Milano 2022

Dal 10 al 12 aprile p.v. il Comune di Isnello, insieme a Madonie Travel Service e altre realtà del comprensorio madonita, sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, presso il Padiglione 3 stand G 09 di Madonie Travel Service presso Fiera Milano City.

Madonie Travel Service MTS è una DMC – tour operator che opera nel territorio del Parco Regionale delle Madonie con sede a Petralia Sottana, puntando alla promozione integrata delle Madonie come motore per consentire all’intero territorio di collocarsi stabilmente nel panorama turistico internazionale.

L’idea è nata immaginando un luogo fisico in cui si potessero raccontare insieme i comuni, le realtà ricettive, il Parco, le numerose attività che il territorio offre ai viaggiatori.

Insieme esporranno i comuni di Isnello, Gangi, Petralia Soprana e Petralia Sottana. Partner dell’iniziativa sarà anche l’agenzia di organizzazione di eventi “Fam Eventi”.

“Una iniziativa alla quale abbiamo voluto aderire, supportando l’impegno per il territorio di una realtà imprenditoriale giovane e dinamica che mira a fare rete con tutti i principali operatori turistici delle Madonie. – dichiara il Sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro – Sono orgoglioso del fatto che il Comune di Isnello, per la prima volta, possa presentare la sua vasta offerta all’interno di un contesto internazionale così prestigioso. Isnello merita di farsi conoscere nel mondo per la sua Natura, la sua vocazione scientifica, il patrimonio storico-artistico presente, le tradizioni uniche, i sapori e l’artigianato di pregio che la caratterizzano e rappresentano. Occorre fare sistema perché Isnello e tutte le Madonie hanno la Sicilia intorno.“

Il Progetto Madonie in Bit prevede anche un convegno promozionale del territorio dal titolo: “Le Madonie: viaggio in una Sicilia inedita” , che si svolgerà ad apertura della BIT, il giorno 10 aprile alle ore 10, presso il padiglione 4 sala CORAL 4.

Attraverso immagini e contribuiti video, verrà raccontata una Sicilia poco conosciuta in grado di sorprendere ogni visitatore con il suo patrimonio millenario di storia, cultura arte e artigianato. Un viaggio virtuale all’interno dei borghi, del Parco delle Madonie UNESCO Global Geopark e delle tradizioni centenarie legate alla cultura e alle tradizioni popolari delle comunità che vivono in questo territorio.

Interverranno: Francesco Ippolito Destination Manager, Dott. Angelo Merlino Presidente del Parco delle Madonie, Giovanna Gebbia esperta di turismo relazionale, Avv. Marcello Catanzaro Sindaco di Isnello, Dott. Francesco Migliazzo Sindaco di Gangi, Prof. Leonardo Iuri Neglia Sindaco di Petralia Sottana. Il convegno sarà moderato da Maria Pia Scancarello, una delle titolari della Fam Eventi.

Le attività delle giornate in Fiera verranno documentate sui canali social di MTS e See Isnello. Durante la Fiera verranno portate avanti iniziative di promozione turistica verso i buyer presenti e tutti i visitatori che faranno sosta allo stand dedicato alle Madonie.