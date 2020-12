Manifestazione di disponibilità per le ditte ad accettare i buoni spesa

VISTO l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare,

Considerato che è stato assegnato al Comune un contributo pari all’importo ottenuto sulla base ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 2020, contributo determinato nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla citata ordinanza (comma 1)

SI CHIEDE

agli esercenti commerciali di generi alimentari e di prodotti di prima necessità (supermercati, macellerie, panifici, farmacie, sanitarie ecc) di manifestare la propria disponibilità all’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA EROGATI DAL COMUNE DI CASTELBUONO PER BENI DI PRIMA NECESSITA’ in favore di nuclei familiari in stato di bisogno poiché esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19;

Si allega lo schema di convenzione da firmare con firma digitale e trasmettere al seguente indirizzo PEC comune.castelbuono@pec.it

Il Resp.le del I° Settore L’Assessore ai Servizi Sociali

Dr. Vincenzo Schillaci. Annalisa Cusimano