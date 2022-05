Manutenzione del cannone di Piazza Parrocchia ad opera dei volontari della Pro Loco

Completato oggi 17 maggio a tempo di record le operazioni di pulitura e mantenimento del cannone di piazza Parrocchia al cui restauro si era provveduto nel 2015 grazie ai fondi raccolti con il “Primomaggio alla Siciliana” e l’ulteriore sforzo economico della Pro Loco di Castelbuono e dell’Associazione Culturale “Glenn Gould”.

Ora come allora è stata preziosissima la collaborazione, gratuita, della restauratrice dr. ssa Angela Sottile che, oltre a sovrintendere ai lavori effettuati da due volontari in forza alla Pro Loco di Castelbuono (Antonio La Scuola e Vincenzo Mazzola), ha proposto l’utilizzo dei prodotti professionali necessari all’intervento.

Riteniamo che anche l’insieme dei piccoli interventi sul nostro patrimonio storico monumentale possa raggiungere il risultato di rendere bello e accogliente Castelbuono.

Ribadiamo sempre che i risultati raggiunti sono a costo zero per la comunità e che le risorse impiegate sono il frutto delle attività realizzate dai volontari e dal sostegno dei soci.