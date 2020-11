Marcello Catanzaro: “Prendo le distanze dalla nota diramata dal PD”

Con riferimento al dibattito social che si sta consumando tra il circolo del PD castelbuonese e l’Amministrazione comunale di Castelbuono in merito alla questione COVID, in quanto componente del locale direttivo PD, avverto l’esigenza di prendere le distanze dalla nota diramata dal direttivo del PD (ndr, che noi non abbiamo ricevuto), questo pomeriggio.

Come Sindaco sento forte la responsabilità che questo tempo richiede e ritengo che la discussione politica, adesso più che mai, seppure nelle diversità di posizioni, debba essere informata all’equilibrio, alla pacatezza, rifuggendo da polemiche sterili.



Marcello Catanzaro