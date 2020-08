Marianna ha ancora bisogno del nostro aiuto. Il suo appello

Condividiamo il messaggio di Marianna che, dopo la raccolta fondi partita per sconfiggere il raro linfoma che l’ha colpita, si è recata a Houston per effettuare una terapia specifica, molto rara e costosa. La cura si sta però rivelando più lunga e costosa di quanto preventivato, e Marianna ha nuovamente bisogno del nostro aiuto.

Qui il link per donare

#AiutiamoMarianna

“Allora gli ultimi esami diagnostici effettuati a Houston hanno mostrato una progressione della malattia per cui si sta parlando di restare qui per più di sei settimane e di fare NON un ciclo ma DUE cicli di terapia abbinati ad una radioterapia specifica. Ovviamente tutto ciò ha un costo superiore a quello preventivato, del resto questo peggioramento non era previsto nè prevedibile, per cui ci troviamo ad aumentare il budget della raccolta fondi portandolo da 160 Mila euro a400mila euro!

Sperando che tutto ciò sia sufficiente.Mi rendo conto di quanto sia Alto l’importo che spero di raggiungere ma questo mi hanno detto ed una volta che siamo arrivati fino a qui .. vorremo riuscire ad affidarci a questi specialisti. Ognuno di voi faccia quel che può. Io comunque vi ringrazio per quello che avete già fatto. Vi abbraccio e vi chiedo di pregare per me.”

(Marianna).

È possibile anche offrire un contributo recandosi alla Chiesa dell’Itria (vedi locandina sotto).