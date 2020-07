Marianna ringrazia Castelbuono. Raggiunto l’obiettivo della raccolta fondi

A una settimana dal lancio della raccolta fondi per supportare Marianna Bonomo nelle costose cure necessarie, l’importo (160.000 €) è stato raggiunto con il supporto di tantissimi che si sono uniti alla sua battaglia per la vita. Siamo davvero felici che la comunità di Castelbuono, anche se il supporto è arrivato davvero da ovunque, abbia saputo unirsi con questa determinazione e ci uniamo con calore a quanti hanno rivolto un pensiero, una preghiera e un piccolo gesto al sostegno di questa famiglia meravigliosa, figlia della comunità di Castelbuono e parte di essa.

Riportiamo qui di seguito le parole che Marianna ci ha scritto in ringraziamento all’intera comunità di Castelbuono e rinnoviamo la nostra vicinanza e disponibilità in qualunque forma ne avesse bisogno.

Visto il grande affetto che l’intera comunità di Castelbuono mi ha dimostrato in questo periodo così delicato. Visto il grande risultato che la raccolta fondi a mio favore ha ottenuto in un così breve e inaspettato lasso di tempo. Ci tengo particolarmente a ringraziare l’intera comunità di cui mi sono sempre sentita parte (per avendo vissuto solo un anno in pianta stabile, sono stata sempre una pendolare tra Palermo e Castelbuono a cui appartiene da sempre metà del mio Cuore) a Castelbuono sono legati i miei ricordi più belli della infanzia e della adolescenza, il mio matrimonio, il battesimo del mio primo bimbo, il primo anno di asilo ecc ecc eccc.

Perciò sono davvero contenta di comunicarvi che Abbiamo raggiunto e anche superato l’importo che si voleva raccogliere!!!! Vi ringrazio davvero tutti per l’affetto, la condivisione, l’amore, il sostegno che ci avete dimostrato.

Per chi, oltre a partecipare alla raccolta, mi ha donato una preghiera, un pensiero. Per chi ha voluto dirmi “non sei sola, siamo con te”.

Per chi pur avendo un dolore nel cuore, un lutto, una sofferenza, ha pensato a me volendomi dare conforto.

Tutto questo dimostra che un mondo dove ci si sostiene vicendevolmente è possibile, che le persone di cuore ci sono, che se possiamo fare affidamento sugli altri e viceversa la società può migliorare ed essere sempre più umana e divina… piena dell’amore di Dio.Grazie perché tutto ciò mi conforta, mi fa sentire molto fortunata e grata.

Marianna Bonomo