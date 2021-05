Martedì 12 e 18 maggio: screening per le istituzioni scolastiche

Si comunica, che così come disposto e previsto dall’Assessorato Regionale alla Salute e dall’Assessorato dell’Istruzione e Formazione Regionali, è previsto uno screening rivolto alla popolazione scolastica.

Martedì 11 Maggio 2021, è previsto uno screening rivolto solo agli alunni, docenti e personale scolastico della scuola primaria di Castelbuono, con inizio alle ore 10,30 e fine incolonnamento alle ore 12,30.

Precisando che è previsto il contact tracing alle ore 10,00 solo per la classe che si trova in quarantena.

Martedì 18 Maggio 2021, è previsto uno screening rivolto alla scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado con inizio alle ore 15,30 e fine incolonnamento alle ore 17,00.

I tamponi si eseguiranno presso il campo sportivo di Via Mazzini con metodo Drive-In.

Pertanto con la presente si invitano gli alunni, i docenti e il personale scolastico di tutte le Scuole di Castelbuono ad effettuare i tamponi rapidi antigenici su card per la ricerca di Sars-Cov 2, prenotandosi in maniera telematica secondo il link che è stato già comunicato per la primaria ( https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=271 ) e che sarà comunicato nei prossimi giorni per le altre scuole, nelle circolari dei relativi Dirigenti Scolastici.

Si allega alla presente comunicazione l’Ordinanza Sindacale n. 43 del 03/05/2021, che invito a leggere attentamente.

L’assessore alla Pubblica Istruzione

F.to Anna Lisa Cusimano