MCC. Avviso Pubblico per per la costituzione di un partenariato pubblico-privato

Avviso Pubblico: “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”

per la costituzione di un partenariato pubblico-privato rivolto a soggetti privati del distretto sociosanitario di Cefalù. In particolare, Cefalù, Campofelice, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Castelbuono, Pollina, San Mauro Castelverde.

Il Museo Civico di Castelbuono accoglie le manifestazioni di interesse da parte soggetti pubblici e privati per la costituzione di un partenariato strategico finalizzato alla redazione di un progetto condiviso da candidare a finanziamento attraverso la sottomisura 16.9 del PSR-Sicilia 2014/2020 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” recentemente pubblicata dal GAL Madonie. In particolare, tale misura è declinata nell’ambito tematico “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”.

Questo avviso ha l’intento di rispondere in maniera più estesa e corale all’obiettivo del Piano di Azione Locale del GAL “promuovere progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale tra produttori, enti pubblici e soggetti del privato sociale finalizzate a sostenere la diversificazione delle attività agricole in attività volte all’integrazione sociale”.

Destinatari: agricoltori e cooperative agricole, imprese agroalimentari e forestali, psicologi, educatori, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, istituzioni comunali, Aziende Sanitarie Provinciali, Istituti scolastici, cooperative sociali, onlus, e associazioni culturali.

Ambito territoriale: comuni compresi all’interno del distretto sociosanitario di Cefalù. In particolare, Cefalù, Campofelice, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Castelbuono, Pollina, San Mauro Castelverde.

Link al bando: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/465-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-16-9-ambito-3-pubblicazione

Il Museo Civico di Castelbuono intende avviare un processo di confronto con potenziali partner finalizzato alla redazione di un progetto che possa essere rappresentativo dei comuni del territorio e coerente con gli obiettivi espressi nella strategia di sviluppo locale delle Madonie, “Comunità Rurali Resilienti”. In questa ottica, in qualità di partner, il Museo Civico di Castelbuono mette a disposizione le proprie competenze di produzione culturale, pedagogiche, di ricerca, il proprio network di collaborazioni professionali e, non ultimo, la disponibilità di spazi espositivi e laboratoriali per realizzazione di un progetto che abbia l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati intervenendo sul miglioramento della qualità nonché sull’ampliamento dei servizi proposti alle persone che soffrono condizioni sociali di emarginazione e di fragilità psico-fisica.

Tale interesse si pone in continuità con il percorso il progetto partecipativo L’asta del 1920 e la mostra La Stanza delle meraviglie, in cui l’arte è stata un mezzo per promuovere l’inclusione sociale, ponendo la comunità al centro del processo creativo ed educativo, e innescando positive ricadute sul territorio, con un interesse e un coinvolgimento, progressivamente sempre più ampi.

TERMINI PER ADERIRE:

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute entro il 20 DICEMBRE 2020, il Museo civico procederà alla selezione dei soggetti e alla successiva fase progettuale. Per aderire all’iniziativa e manifestare il proprio interesse è necessario compilare il form di contatto al link: https://forms.gle/FC1xuMiiJ22orsR28MCC-Avviso-per-la-costituzione-di-un-partenariato-pubblico-privato-GALDOWNLOAD

INFO E CONTATTI:

Tel. 0921 677126 – 0921 671211

E-mail: info@museocivico.eu