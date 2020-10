MCC. Calendario visite guidate “Stanza delle Meraviglie”

Il Museo Civico di Castelbuono offre ai visitatori la possibilità di vedere “La Stanza delle Meraviglie” attraverso un calendario di visite guidate. Le visite si svolgono il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, per un massimo di 5 persone per volta. Per prenotazioni scrivere alla e-mail visitastanzadellemeraviglie@gmail.com.

La visita guidata sarà a cura di Enrica Cicero, Tirocinante del Dipartimento Culture e Società, Università degli studi di Palermo

Date disponibili

Sabato 31 Ottobre

Domenica 1 Novembre



Sabato 14 Novembre

Domenica 15 Novembre



Sabato 28 Novembre

Domenica 29 Novembre



Sabato 12 Dicembre

Domenica 13 Dicembre



Sabato 19 Dicembre

Domenica 20 Dicembre



Sabato 26 Dicembre

Domenica 27 Dicembre



Sabato 9 Gennaio

Domenica 10 Gennaio



Sabato 23 Gennaio

Domenica 24 Gennaio



Sabato 6 Febbraio

Domenica 7 Febbraio

Per la partecipazione alle visite, in ottemperanza alle norme sanitarie Anti-Covid 19, è obbligatoria la mascherina chirurgica e il rispetto del distanziamento fisico. Il calendario potrebbe subire variazioni in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria.