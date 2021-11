Memorial “Loreto Perrini”

“La Composizione è la mia vita”, questo era il motto del grande e amato Maestro Loreto Perrini. E’ proprio in suo onore, per omaggiare le gesta dell’uomo che ha dedicato la propria intera esistenza alla divulgazione della composizione musicale, che la banda Loreto Perrini dell’associazione G. Verdi di Castelbuono, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e di Centropolis, con la collaborazione dell’accademia Primo Spazio e dello Studio Musicale Perrini, ha organizzato nei giorni 20 e 21 novembre p.v. un Memorial a lui dedicato.

I concerti si svolgeranno presso il CineAstra a Castelbuono a partire dalle ore 18:30. Sabato 20/11 saranno presentati agli spettatori diversi arrangiamenti e composizioni del Maestro eseguiti da quartetti, trii e duetti nonché dalla Banda Loreto Perrini oggi magistralmente diretta dal Maestro Enzo Toscano, con la partecipazione straordinaria della “Coralbanda”.

La Coralbanda nata nel 1976 su iniziativa di Loreto Perrini, vide per diverso tempo, fino agli inizi degli anni ’80, il coinvolgimento di numerosi giovani che, grazie alle loro doti vocali resero celebre Castelbuono in tutta Italia.

Il CdA dell’associazione ha ben pensato che il ricordo del Maestro Perrini non poteva scindere dal ritorno in scena di alcuni di quei giovani che fecero parte di quella mistica esperienza che fu la Coralbanda.

Domenica 21/11, sempre alle 18:30 si esibiranno invece diversi solisti accompagnati dal dolce suono del pianoforte e che allieteranno gli spettatori con la suggestiva musica da camera.

L’intento è proprio quello di far conoscere a tutti quella che è stata la produzione a 360 gradi del Maestro Loreto Perrini, produzione che non si limitò quindi alla sola composizione bandistica.

L’evento si svolgerà in concomitanza ai festeggiamenti di Santa Cecilia patrona della musica e dei musicisti.

L’ingresso ai due concerti è gratuito, ma nel pieno rispetto delle norme anticovid, potranno accedere solo i possessori di greenpass fino a esaurimento dei posti disponibili.