Mensa scolastica. Avviso pubblico per detrazione fiscale

Si comuniica che, ai sensi del C.679 dell’art.1 della legge di bilancio 2020, per richiedere la detrazione fiscale è obbligatorio pagare il servizio di refezione scolastica con:

carta di debito o bancomat

carta di credito

carte prepagate

bonifici on-line

Ne consegue che in caso di pagamento in contanti non sara’ possibile fruire della predetta detrazione. Si precisa, infine, che l’intestatario del pagamento dovra’ essere il soggetto che, tra i coniugi, produce reddito.

Il resp.le IV Settore Dr. V. Schillaci

L’Assessore A. Cusimano