Mercoledì 31 marzo, screening per le istituzioni scolastiche

Si comunica, che così come disposto e previsto dall’Assessorato alla Salute e dall’Assessorato dell’Istruzione e Formazione Regionali, Mercoledì 31 Marzo 2021, a partire dalle ore 10.00, verranno effettuati i tamponi a tutti gli alunni, ai docenti e al personale scolastico pendolare e non di tutte le scuole di Castelbuono.

I tamponi si eseguiranno presso il campo sportivo di Via Mazzini con metodo Drive-In.

Come comunicato dall’usca scolastica, è obbligatoria la prenotazione del tampone on line, di seguito il link da utilizzare per la prenotazione:https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=108



È possibile prenotarsi fino al 28/03/2021.



Si consiglia di prestare massima attenzione nell’inserimento dei dati richiesti, in particolar modo per l’e-mail. I prenotati infatti riceveranno nella propria casella di posta la ricevuta di prenotazione da stampare e portare con se il giorno del drive in e successivamente riceveranno il referto del tampone.

Mi preme sottolineare l’importanza di questo drive in, in un momento in cui risultano attualmente 8 positivi a Castelbuono e alcuni cittadini sono in attesa di esito del molecolare.

Preciso che la data non è stata decisa dall’Amministrazione, ma comunicata dall’Usca Scolastica ed anche se a seguire i nostri studenti avranno le vacanze pasquali vi chiedo comunque di prenotare e controllare tutti i nostri studenti e la popolazione scolastica in generale.

L’assessore alla P.I. del Comune di Castelbuono

F.to Anna Lisa Cusimano