Movimento Democratici per Castelbuono. 8 marzo 2022, una giornata internazionale dei diritti della Donna, per la Pace.

8 marzo 2022

Madri, mogli, sorelle, figlie sfilano negli schermi nelle nostre case a migliaia, a milioni, ogni giorno in fuga da una guerra che non avrebbero voluto per nulla al mondo. E chissà quante centinaia, forse migliaia di madri, mogli, sorelle, figlie nella guerra hanno perso la vita o stanno per perderla.

Se è vero che le Donne stanno cambiando il mondo, allora che oggi quel cambiamento si chiami Pace. Se è vero che le Donne stiamo conquistando nuovi spazi nella società, che quegli spazi si chiamino Pace. Se le Donne abbiamo oggi più potere delle nostre madri, allora usiamo quel potere per la Pace.

Abbiamo sempre invocato il diritto all’uguaglianza con gli uomini, oggi è il tempo di invocare una profonda diversità: non vogliamo, non possiamo volere la guerra. Per tutte le Donne ucraine. Per tutte le Madri, mogli, sorelle, figlie del mondo.

Movimento Democratici per Castelbuono