Si avvisa la cittadinanza che in considerazioni delle nuove restrizioni predisposte dal Governo Nazionale e regionale per l’emergenza Covid i pagamenti allo sportello presso la casa Comunale sono sospesi. Chiunque debba interloquire con i Dirigenti, il Segretario Generale e l’Amministrazione Comunale deve gentilmente prenotarsi al n. 0921671013 interno 219. Possono entrare massimo quindici persone per volta.