Museo Civico: “Arte, Natura, Avventura sulle Madonie”

Una collaborazione tra il Museo Civico di Castelbuono, le Gole di Tiberio e la Zipline Sicilia.

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di comunicare che è stato attivato il progetto “Arte, Natura, Avventura sulle Madonie”, una collaborazione tra il Museo Civico di Castelbuono, le Gole di Tiberio e la Zipline Sicilia che permetterà ai visitatori del Museo di usufruire di sconti applicati a tutti e tre i siti. L’obiettivo è di rafforzare l’offerta turistica attraverso la promozione del patrimonio culturale e naturale che caratterizza il territorio delle Madonie. I visitatori del Museo Civico potranno infatti ottenere un voucher-sconto presentando il biglietto del Museo Civico alla Gole di Tiberio e alla Zipline Sicilia, e viceversa.

INFORMAZIONI:

La Zipline Sicilia, inaugurata ad agosto 2020 a San Mauro Castelverde, è l’unica in Italia ad essere posta a quasi 1000 metri e ad avere come cornice naturale di fronte il mare, con un panorama mozzafiato che va dai 2000 metri delle montagne delle Madonie fino a quelle dei Nebrodi, offrendo lo scenario incantevole di alcune delle isole delle Eolie nel messinese e di Ustica nel palermitano. La Zip line Sicilia è un tuffo selvaggio verso il mar Tirreno tra le province di Palermo e Messina lungo la vallata del fiume Pollina, tra boschi naturali di querce, lecci, ulivi secolari e unico sito al mondo in cui si continua ad estrarre la manna dal frassino. Vallata che vanta origini geologiche antichissime, a circa 150 milioni di anni fa risale infatti il geosito Gole di Tiberio, e da un punto di vista storico crocevia tra le culture sicula, greca, punica, romana e normanna.

www.ziplinesicilia.com

LUNGHEZZA 1600 m -DISLIVELLO 260 m. – ALTEZZA MASSIMA DELLA FUNE SUPERA I170 m. – VELOCITÀ MASSIMA 130Km/h.Le Gole di Tiberio, sito geopark Unesco, si trovano nel Parco delle Madonie nel fiume Pollina tra i territori di San Mauro Castelverde e Castelbuono. L’escursione in gommone organizzata da Madonie Outdoor asd prevede l’attraversamento della Gola lunga 400 metri e una passeggiata lungo il fiume Pollina che, in base al periodo, si svolge a valle fino alla gola piccola o a monte fino ai laghetti, in entrambi i casi è possibile fare il bagno. Lungo il percorso si possono ammirare la flora e fauna tipiche dell’ambiente fluviale. All’interno della Gola è possibile osservare: i fossili, U miricu, i nidi degli uccelli, il masso dei briganti, i giochi di luce e una vegetazione incontaminata e selvaggia immersa nel silenzio.

www.goleditiberio.com

DURATA: 2 ore escursione

ATTREZZATURA: pantaloncini e maglietta e/o costume da bagno; scarpe da scoglio con suola spessa o da ginnastica (vietato infradito)

SCONTI:

L’accordo prevede una scontistica di € 4 per la Zipline Sicilia (da € 40 il biglietto passa a € 36) o di € 2 alle Gole di Tiberio (da € 17 il biglietto passa a € 15). Lo sconto non è cumulabile ed è valido o per la Zipline Sicilia o per le Gole di Tiberio. Viceversa ai visitatori di Zipline e Gole di Tiberio verrà rilasciato un voucher-sconto di 2 € che sarà applicato per la visita al Museo Civico di Castelbuono. Lo sconto è nominale, nel voucher dovrà essere inserito il nome e cognome del soggetto beneficiario e la data con validità di una settimana.



Informazioni:

Luogo e indirizzo: Museo Civico di Castelbuono, Castello dei Ventimiglia, piazza Castello, Castelbuono (Palermo) – Telefono: +39 0921 677126

info@museocivico.eu

www.museocivico.eu

https://www.facebook.com/museocivico.castelbuono

https://www.instagram.com/museocivicocastelbuono/