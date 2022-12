Museo Civico. Calendario eventi gratuiti festività natalizie 2022

In occasione delle festività natalizie il Museo Civico di Castelbuono si prepara ad accogliere turisti e cittadini in visita con attività gratuite per grandi e piccoli tra tanti appuntamenti che prevedono presentazioni al pubblico, laboratori creativi per bambini e ragazzi a cura del Dipartimento Educazione, letture promosse dal Dipartimento Progetti Partecipativi e concerti musicali all’insegna dell’ospitalità.

Il Museo Civico amplia gli appuntamenti dei laboratori educativi con uno sguardo agli adulti e ai ragazz* più grandi!

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione a [email protected]