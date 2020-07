Museo Civico Castelbuono. Programma delle attività culturali 2020/2021

6 luglio ore 17.30 – 19.00 – Museo Civico

Laboratorio educativo “IO CI SONO” sui diritti delle bambine e dei bambini, a cura di Stefania Cordone.

13 luglio ore 17.30 – 19.00 – Museo Civico

Laboratorio educativo “IO CI SONO” sui diritti delle bambine e dei bambini, a cura di Stefania Cordone.

20 luglio ore 17.30 – 19.00 – Museo Civico

Laboratorio educativo “IO CI SONO” sui diritti delle bambine e dei bambini, a cura di Stefania Cordone.

24 luglio ore 18.30 – Chiostro del Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo”

Incontro con Clementina Cordero di Montezemolo, Presidente della Onlus “Beyond Lampedusa” e presentazione del progetto fotografico di Francesco Bellina. Introduce Laura Barreca.

29 luglio ore 18.30 – Chiostro del Museo Naturalistico F. Minà Palumbo

Presentazione del libro del Prof. Orazio Cancila Pulcherrima civitas Castriboni. Castelbuono 700 anni, Rubettino Edizioni, Palermo 2020. Introduce Laura Barreca. Partecipano l’Avv. Mario Lupo, il Prof. Angelo Ciolino, conclude l’autore.

30 luglio ore 18.00 – Quarto Don Cesare, Museo Civico

Apertura “La Stanza delle Meraviglie”, a cura di Maria Rosa Sossai. Esposizione degli oggettidati in prestito dai castelbuonesi per celebrare l’acquisto del Castello dei Ventimiglia da parte della comunità di Castelbuono. La mostra sarà aperta al pubblico dal 31 luglio 2020.

5 agosto ore 18.30 – Chiostro del Museo Naturalistico F. Minà Palumbo

“Scambiarsi le arti. Arte e Antropologia”, conversazione tra Anna Castelli e Franco La Cecla. Riflessioni e contraddizioni attraverso cui narrare la cultura contemporanea. Introduce Laura Barreca.

7 agosto ore 18.30 – Chiostro del Museo Naturalistico F. Minà Palumbo

“L’universo in una stanza”, conversazione con Giulia Carciotto e Maria Rosa Sossai sul tema e la storia delle “Wunderkammer” o stanze delle meraviglie. Introduce e modera Laura Barreca.

11 agosto ore 18.30 – Chiostro del Museo Naturalistico F. Minà Palumbo

“INTROMETTERSI” con Franco La Cecla e Leonardo Caffo. Un dialogo su arte, filosofie e antropologie, a partire dal saggio Intromettersi, Eleuthera 2020. Introduce Laura Barreca. Intromettersi vuol dire varcare confini, invadere campi, dissodare terreni… Per circa un anno La Cecla, antropologo, si è incontrato con Caffo, filosofo, per ripercorrere insieme una vicenda personale che è soprattutto un pretesto per attraversare circostanze e ambienti, una mappa per le future generazioni di pensatori «impertinenti».

13 agosto ore 19.00 – Festival “Una montagna di luoghi”, Gangi (PA)

All’interno del programma del Festival interverranno la curatrice Maria Rosa Sossai e Valentina Bruschi, Responsabile delle mostre e della ricerca scientifica del Museo Civico di Castelbuono, sul progetto “L’Asta del 1920”, sulla mostra “la Stanza delle Meraviglie” e lettura del “Manifesto dei piccoli borghi e dei territori” elaborato dal Museo Civico come riflessione sull’identità e il ruolo dei musei e la relazione con le comunità dei piccoli borghi.

18 e 25 agosto ore 16.00 – Pinacoteca di Arte Moderna e Contemporanea, Museo Civico

Visite guidate alla scoperta della collezione permanente di Arte Moderna e Contemporanea del Museo Civico, a cura di Valentina Bruschi, Responsabile Mostre e Ricerca. Le opere, le storie, gli autori di una collezione museale. Durata di 45min. Per prenotazioni: info@museocivico.eu

Calendario delle attività per “L’asta del 1920”

Visite guidate alla “La Stanza delle Meraviglie” con la curatrice Maria Rosa Sossai e con l’antropologo Angelo Cucco. Gli incontri sono realizzati secondo un calendario per un numero limitato di persone, in rispetto della normativa anti-covid. Per prenotazioni: info@museocivico.eu

• Venerdi 7 agosto 16.00 – 16:30 / 16:30 – 17.00 (Maria Rosa Sossai)

• Sabato 8 agosto 16:00 / 16:30 – 17:00 – 17:30 (Angelo Cucco)

• Mercoledi 12 agosto 11:00 – 11:30 – 11:30 – 12:00 (Angelo Cucco)

• Venerdi 14 agosto 16.30 – 17:00 / 17:00 – 17.30 (Maria Rosa Sossai)

• Venerdi 21 agosto 16.30 – 17:00 / 17:00 – 17.30 (Maria Rosa Sossai)

• Sabato 22 agosto 16:00 / 16:30 – 17:00 – 17:30 (Angelo Cucco)

• Mercoledi 26 agosto 11:00 / 11:30 – 11:30 – 12:00 (Angelo Cucco)

• Venerdi 28 agosto 16.30 – 17:00 / 17:00 – 17.30 (Maria Rosa Sossai)

18 – 26 agosto – Centro Sud, Via Umberto I

“Fotoriflettendo. Ritorno al presente”. Mostra antologica del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono, selezione di fotografie vincitrici dal 2004 al 2019. Inaugurazione 18 agosto 2020, ore 19.00. Apertura al pubblico tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30.

12 settembre ore 19.00 – Centro Sud, Via Umberto I

“L’arte della Memoria”.Mostra di foto storiche sul Castello dei Ventimiglia e su Castelbuono, con conferenza di presentazione, a cura del Centro Polis. Con Aurora Prestianni.

13 settembre – Giro Podistico Internazionale Città di Castelbuono, Piazza Castello

Gara di atletica leggera organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese i cui partecipanti indosseranno una speciale pettorina dedicata al centenario dell’acquisto del Castello dei Ventimiglia per celebrare il centenario.

19 settembre ore 18.00 – Chiostro del Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo”

“Convegno sul Centenario”, a cura di Martino Spallino e Angelo Ciolino, con la partecipazione di Angelo Cucco, Giuseppina Pisciotta Tosini, Prof.ssa Ordinario di Diritto Agrario, Università degli Studi di Palermo, Maria Rosa Sossai curatrice del progetto partecipativo “L’Asta del 1920”, Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono, Maria Enza Puccia, Presidente Museo Civico. Modera Laura Barreca.

3 ottobre – 28 novembre ore 17.30, Museo Civico

Incontri “Il Castello dei Ventimiglia nel territorio”, approfondimenti sulla storia del Castello, contestualizzato nell’ambito madonita e castelbuonese, a cura dell’Associazione Amici del Museo Civico.

4 ottobre ore 17.30 – Sala delle Capriate, Biblioteca Comunale

Focus sull’ex Monastero di Santa Venera (Badia), approfondimento sulla storia della Badia come “bene comune” e ipotesi di riqualificazione del complesso architettonico, a cura della Biblioteca Antonio Castelli.

10 ottobre ore 18.00 – Museo Civico

“Tanakra”, mostra fotografica di Francesco Bellina (Trapani, 1989). Bellina è un fotografo documentarista e viaggiatore. Il suo lavoro artistico si concentra principalmente su questioni socio-politiche contemporanee con particolare attenzione al tema della migrazione.

14 ottobre ore 17.00

“Ciò che ci unisce. Raccontando Castelbuono”. Letture scelte di testi sul tema del bene comune. Una riflessione sul valore della condivisione e dell’appartenenza ad una comunità, a cura delle socie dell’Associazione Ceres.

23 ottobre ore 17.00 – Sala delle Capriate, Biblioteca Comunale

Lettura di brani tratti dal libro “Le stagioni che rivivono”, Ed. Le Madonie, a cura dell’Associazione Auser.

24 ottobre ore 17.30 – Museo Civico

I musei e le forme dello storytelling digitale, presentazione del libro di Elisa Bonacini Aracne Editrice, Roma, 2020. Una riflessione su come si raccontano i musei nell’era del digitale. Introduce e modera Laura Barreca.

31 ottobre 2020

“I Luoghi del Bene”, incontro con Angela Sottile attorno alla storia del Polittico (1520 ca.) della Matrice Vecchia di Castelbuono, a cura dell’Accademia dei Curiosi.

29 novembre 2020

“I Luoghi del Bene”, approfondimento sulla storia della Chiesa della Catena a cura dell’Accademia dei Curiosi.

5 dicembre ore 17.00 – Museo Civico

Presentazione del libro per bambine e bambini “Alla conquista del Castello”, testo scritto e illustrato da Stefania Cordone ed esposizione dei disegni originali dell’autrice del libro.

20 dicembre 2020

“I Luoghi del Bene”, approfondimento sulla storia della Chiesa dell’Annunziata, a cura dell’Accademia dei Curiosi.

10-19 marzo 2021 – Castelbuono

La Tavola di San Giuseppe, a cura dell’Associazione Sant’Anna.

Anno Scolastico 2020-2021

“I saperi della terra”, allestimento di strumenti tradizionali del lavoro agricolo, a cura delle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, sede associata dell’IIS “Luigi Failla Tedaldi”, Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, “Il sapore del tempo”, Campo dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, piantagione di cultivar autoctoni, a cura delle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, sede associata dell’IIS “Luigi Failla Tedaldi”.

28 marzo 2021 – Museo Civico

Incontro con la partecipazione degli artisti e cineasti Silvia Maglioni e Graeme Thomson con un approfondimento sul tema degli “undercommons”, a chiusura della mostra.

Il programma potrebbe subire variazioni di date o spostamenti di sede, laddove indicata, in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria.