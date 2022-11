Museo Civico: rinviato “Il concerto dei Santi” a cura del gruppo musicale A nova Orquestra

Il Museo Civico Castelbuono comunica che il concerto musicale “Il concerto dei Santi” a cura dell’Associazione Culturale Pippo Mazzola in occasione della Festa Religiosa di Tutti i Santi ed in programma per il 31 ottobre alle ore 21.00 presso la Corte del Castello dei Ventimiglia di Castelbuono, è rinviato a data da destinarsi a causa dell’impossibilità a partecipare da parte di alcuni componenti del gruppo musicale per motivi di salute. Per aggiornamenti relativi alla nuova data dell’evento continuate a seguirci sui canali social del Museo Civico Castelbuono e sulla pagina Facebook del gruppo musicale A nova Orquestra