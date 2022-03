Nasce “CambiAMO Castelbuono”. L’avv. Antonio Maiorana designato candidato sindaco

Più forze politiche e diversi movimenti civici, a seguito di un’assemblea molto partecipata, svoltasi presso la sede di via Roma, hanno costituito il movimento “CambiAMO CASTELBUONO”. Il Movimento civico si caratterizza per l’unità di valori e contenuti programmatici finalizzati a rimettere al centro la POLITICA del FARE e del NOI, con una Squadra efficace ed efficiente al servizio del bene comune e dei nostri concittadini. Contestualmente ed unanimamente è stata condivisa la candidatura a Sindaco dell’avvocato Antonio Maiorana. Siamo consapevoli di vivere in un’epoca nuova, dove nulla sarà più come prima ed è necessario fare appello al dovere di responsabilità che ognuno ha nei confronti della nostra comunità e del nostro Paese.

Nei prossimi giorni comunicheremo la data e il luogo della presentazione del candidato sindaco Maiorana a tutta la cittadinanza da parte dei gruppi che lo sostengono.

Il coordinamento di CambiAMO CASTELBUONO