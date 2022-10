Natale 2022: Fiasconaro e Dolce&Gabbana presentano il Panettone al Cioccolato e i Torroncini

La tradizione pasticciera siciliana di Fiasconaro torna a intrecciarsi con lo stile di Dolce&Gabbana in due nuove, golose prelibatezze: il Panettone al Cioccolato e i Torroncini, creazioni dolciarie tipiche della tavola in festa.

Ingredienti comuni di questo straordinario connubio di gusto sono il rispetto della tradizione e il coraggio di sperimentare, la ricerca della perfezione e l’amore per il prodotto artigianale interamente Made in Italy. Accanto alla straordinaria qualità delle materie prime, spicca la creatività delle confezioni in latta checustodiscono i dolci come tesori preziosi: il carretto siciliano, le maioliche, il teatro dei pupi e le primizie tipiche dell’isola diventano i protagonisti delle coloratissimeconfezioni intrise dell’estro di Dolce&Gabbana. Un’offerta creativa in continua evoluzione, anno dopo anno.

Il Panettone al Cioccolato

La nuova versione del tipico dolce milanese delle feste mette in primo piano il cioccolato nelle sue due varianti più amate, fondente e al latte, ed è arricchita dalla pasta di arancia e dalla caratteristica scarpatura a croce che ne adorna la superficie. Il nuovo panettone è racchiuso in una latta dall’inedita creatività, ispirata ai coloricaleidoscopici delle maioliche siciliane.

I Torroncini

Immancabili, dolci indulgenze nel periodo festivo in Sicilia, i torroncini sono piccole delicatezze perfette per assaporare tutto il gusto dell’isola in un solo morso. I nuoviTorroncini morbidi alle Mandorle di Avola e Pistacchio di Sicilia della Collezione Dolce&Gabbana e Fiasconaro sono ricoperti di cioccolato fondente, al latte, all’arancia e allimone, e sono racchiusi in splendide latte di tre diversi formati (150g, 250g e 500g) arricchite dai decori tipici del carretto siciliano e geometrie ispirate ai mosaicibizantini di Palermo.

I nuovi prodotti si aggiungono alla collezione consolidata con alcune novità grafiche.

Il Panettone al Pistacchio di Sicilia

Questo dolce è ricoperto di cioccolato bianco e pistacchi, è accompagnato da un barattolo di morbida crema di pistacchi dotato di spalmino colore oro, ed è disponibile sia nella grammatura da 1kg (800g e 200g di crema), sia in quella da 600g (500g e 100g di crema).

Il Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia

Questo panettone presenta un morbido impasto arricchito da canditi di limoni, arance e mandarini uniti allo zafferano. È disponibile in ben tre grammature (1kg, 500g e100g), disponibili quest’anno anche in una nuova latta da collezionare.

Il Panettone alle Nocciole di Sicilia con crema alla Manna morbida da spalmare

Un invito a scoprire le prelibatezze delle Madonie: in questa proposta dolciaria, il gusto pieno delle nocciole coltivate da secoli nel territorio del piccolo borgo di PolizziGenerosa si sposa con quello raffinato della manna proveniente dalle colline fra Castelbuono e Pollina. Il panettone da 800g e il barattolo di crema alla Manna morbida da200g sono racchiusi in un’elegante latta da collezione decorata con scene naturali che rendono omaggio alle bellezze della Sicilia.

Il Panettone alle Mandorle di Sicilia

Ricoperto di glassa, granella di zucchero e mandorle siciliane, questo dolce presenta un impasto a lievitazione naturale, esaltato da morbida uvetta aromatizzata al vinoperpetuo Vecchio Samperi, elisir dal retrogusto agrumato, un prodotto della migliore tradizione enologica di Marsala.

Il panettone è disponibile nel formato da 1kg.

Il Panettone tradizionale con vino perpetuo Vecchio Samperi

Questo panettone, con morbidi canditi di arancio e cedro uniti all’uvetta, è accompagnato dall’elegante boccetta con nebulizzatore di vino perpetuo nel formato da 30ml daspruzzare direttamente sul dolce: un rituale di gusto Made in Italy. Questo prodotto è disponibile nel formato da 1kg.

Il Panettone alle Castagne Glassate e al Gianduia

Ricoperto di crema alle castagne e glassa al cioccolato, questa prelibatezza già presente nel catalogo di Fiasconaro è una ricetta golosa ideale per le prossime festività. Questo panettone è disponibile nella grammatura da 1kg.

Le creme

I dolci possono essere accompagnati da creme spalmabili al pistacchio, alla mandorla e al cioccolato di Sicilia. Le creme sono disponibili nel formato da 200g e sonoacquistabili separatamente.