Nota informativa del Comune. Illuminata l’area artigianale “Zona Luogo Marchese”

Un luogo che prima di ieri sera cessava di esistere dopo l’imbrunire, che con l’avvicinarsi dell’inverno arriva sempre prima. L’amministrazione ha mantenuto il suo impegno preso. Quel luogo è il luogo dei Castelbuonesi, dei lavoratori e delle aziende che vi risiedono. Adesso avranno la possibilità di poterne usufruire tutta la notte. Questo è un traguardo straordinario!

Immaginate che la sera, anche tardi dopo il lavoro, centinaia di concittadini potranno muoversi in tutta sicurezza con le moto, le auto, le bici e perché no, anche la corsetta serale.

Quella di ieri sera dice il Sindaco, è una accensione che serve per ottimizzare le risorse e proteggere quel luogo. Quella di ieri sera è un obiettivo raggiunto da tutti quanti, da tutte quelle persone che con la loro presenza hanno contribuito a proteggere quel luogo.

Grazie a tutti coloro che in maniera rapida hanno provveduto affinché ciò avvenisse.