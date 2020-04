Nota Informativa del Comune: monitoraggio prezzi dei prodotti alimentari

In questi giorni abbiamo assistito ma anche segnalato da molti cittadini, l’ aumento esagerato

dei prezzi al dettaglio del settore agro-alimentare.

Il Corpo dei Vigili Urbani di Castelbuono e la Guardia di Finanza in sua autonomia, hanno

verificato se questo incremento dei prezzi fosse causato dai commercianti che operano a

Castelbuono. Dal controllo, è emerso che l’aumento sui prodotti rientra nei parametri delle

contrattazioni commerciali, quindi si deduce che questi aumenti si siano applicati nei passaggi

precedenti, che vanno dal produttore al consumatore. Per tale ragione il Sindaco ha inviato una nota, che si può visionare a questo link, al Presidente della Regione Musumeci, al Presidente dell’Anci-

Sicilia Sindaco Orlando, in cui si chiede di attivare i dovuti controlli su tutta la filiera dell’agro-

alimentare.

Il Sindaco, inoltre, invita i commercianti di Castelbuono a ponderare i prezzi, invitando i cittadini,

non appena avrà fine questa pandemia, a consumare prodotti siciliani e a fare la spesa nelle

nostri negozi in quanto, mettendo in circolo liquidità tra le attività imprenditoriali di Castelbuono,

certamente tutti ne avremo dei vantaggi, sia essi sul piano economico che sociale.