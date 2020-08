Nota informativa del Comune sui dati del parcheggio a pagamento relativi a Luglio 2020

Abbiamo il piacere di comunicare questi dati, che, essendo numeri, non possono essere contestati ma interpretati. A Luglio del 2019, senza nessun problema di pandemia o crisi economica, sono stati incassati € 2.400 dai parcheggi a pagamento. A Luglio del 2020 questo importo è stato raddoppiato, infatti l’incasso relativo ai parcheggi ammonta a € 4.600. Ognuno faccia le valutazioni che ritiene opportuno. Noi evidenziamo soltanto che l’impegno dell’Amministrazione Comunale e del Sistema Paese, iniziato a costruire nel 1992, oggi sta riprendendo gradualmente la sua attività. Nelle prossime settimane metteremo in campo le altre iniziative finanziate dal bilancio del Comune, così da immettere nel sistema economico e sociale altre risorse. Possiamo affermare che oggi siamo sulla buona strada nel far riapprezzare la nostra

comunità, il suo sistema di accoglienza turistica, il suo patrimonio culturale e monumentale, la sua enogastronomia e la sua agricoltura ai visitatori che ci onorano con la loro presenza.