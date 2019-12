Nota informativa del Comune sulla predisposizione di un Piano Comunale Amianto

L’Amministrazione Comunale sta predisponendo il Piano Comunale Amianto secondo quanto previsto dalla L.R.10/2014, dando incarico a un professionista esterno, l’Ing. Vincenzo Venturella.

Pertanto tutti i cittadini sono invitati a produrre un’ auto-dichiarazione in cui venga comunicato la quantità dei manufatti contenente amianto ( canne fumarie, serbatoi, tettoie, ecc..), in modo da poterlo censire.

Si precisa che lo scopo di tale censimento è quello di stimare la quantità complessiva di amianto, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di richiedere il finanziamento necessario per lo smaltimento dello stesso, così come previsto dall’art 10 della L.R. 10/2014.

La presentazione dell’auto-dichiarazione al momento non comporta la rimozione dei manufatti contenente amianto. Nel momento in cui entrerà in vigore il Piano Regionale Amianto, tutti coloro che verranno trovati in possesso di amianto non dichiarato in precedenza, saranno soggetti a severe sanzioni.

Si precisa altresì, che durante il periodo necessario ad acquisire il finanziamento non c’è nessun obbligo di dismissione dei manufatti contenente amianto.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ing. Venturella 3206661278-0921676611 .