Nota informativa del sindaco, obbligo di tamponi per esercenti in aree pubbliche provenienti da comuni in zona rossa

In considerazione del fatto che nella Provincia di Palermo e in Sicilia vi sono diversi comuni dichiarati “zona rossa” a causa dell’elevato numero di contagiati da Covid 19, visto che i comuni in “zona arancione” possono riattivare l’apertura dei mercati settimanali per tutti i settori merceologici, il Sindaco, ha ritenuto opportuno al fine di un maggiore controllo igienico-sanitario e per prevenire la diffusione del virus, emanare l’ordinanza n° 40 del 26.04.2021, dove impone a tutti gli esercenti delle attività al commercio su aree pubbliche, provenienti dai comuni identificati zona rossa, di effettuare il test rapido o molecolare e di esibirne l’esito ai Vigili Urbani prima di iniziare la loro attività.

Si allega Ordinanza

Il sindaco

F.to Mario Cicero