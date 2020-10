Nota informativa. Negativi i tamponi fatti alla Polizia Municipale e al Sindaco

Giorno 14.10.2020 alle ore 11:00 in una stanza del Palazzo Comunale, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, il Corpo della P.M. Con il loro Comandante ed il Sindaco, si sono sottoposti al tampone per verificare la positività al virus Sars-Cov2. Si informa che i risultati di tutti i tamponi hanno dato esito NEGATIVO.

Il Sindaco dichiara: “Nel ringraziare la sensibilità di tutti i componenti della Polizia Municipale che autonomamente hanno richiesto ad un laboratorio di analisi cliniche, di praticare i tamponi per verificare la positività al covid-19, esprimo apprezzamento per questo grande senso civico e istituzionale.

I dipendenti in questione, consapevoli della loro responsabilità, hanno ritenuto opportuno non seguire nessuna prassi burocratica e affrontare personalmente la spesa di questo esame”.