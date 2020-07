Nota informativa per le attività commerciali: “dall’apertura alla chiusura obbligatorio indossare la mascherina”

Con Ordinanza n.91 del 17.07.2020 il Sindaco nel ruolo di Autorità Sanitaria ha ordinato a tutte le attività commerciali di qualsiasi genere (panifici, elettrodomestici, termoidraulici, materiali edili, partecipanti a ferie, mercato settimanale, ambulanti, alimentari, macellerie, fruttivendoli, abbigliamento, scarpe, mercerie, articoli da regalo, gioielleria, ristoranti, bar e farmacie e tutte quelle attività che hanno rapporto continuo con il pubblico) di indossare sempre dall’apertura dell’attività fino alla chiusura visiere o mascherine e di utilizzare tutti gli altri dispositivi di protezione individuale, atti a garantire l’incolumità degli individui al contagio del Covid19.

Il Sindaco raccomanda a tutti di rispettare questa Ordinanza a garanzia di tutti noi, in considerazione che l’emergenza non è ancora finita, infatti ci sono segnali abbastanza preoccupanti in alcune realtà del mondo dove si sta dilagando nuovamente il contagio.

L’Amministrazione Comunale si sta adoperando per far svolgere in modo sereno la vita sociale ed economica della Nostra Castelbuono. Con il contributo di tutti sicuramente possiamo contribuire a vivere questa emergenza con tranquillità.

L’appello non vale solo per i possessori di partita IVA ma per tutti i cittadini.